  • Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Автор: БК

15 сентября 2025

Фильмом открытия стала документальная лента «Брат навсегда»

15 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в четвертый раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Смотр, созданный по инициативе крупнейших российских стриминговых платформ, – это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Программа фестиваля состоит двух секций – премьерных эпизодов сериалов и полнометражных фильмов.

Председателем попечительского совета в этом году выбран генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. На торжественной церемонии он напомнил гостям, что в этом году на фестивале появился новый конкурс – промо-роликов платформ. Помимо этого, в рамках «Нового сезона» состоится презентация Premier, и это тоже в новинку. «Я бы хотел, чтобы мы с вами оторвались, но аккуратно!», – шутливо подытожил медиаменеджер.

Сразу после окончания церемонии открытия гостям «Нового сезона» покажут внеконкурсную картину –документальный фильм БРАТ. НАВСЕГДА. Лента Анны и Григория Сельяновых расскажет о феномене дилогии БРАТ и ее месте в культурном коде страны. Уникальный проект объединяет сразу всех участников индустрии: впервые в истории картину представят и поддержат одновременно все семь ведущих платформ страны – KION, Okko, Premier, Start, Wink, Иви, Кинопоиск. В прокат картина выйдет 30 октября.

В рамках деловой программы фестиваля состоятся дискуссии «Продюсер: инструкция по применению», «Любовный треугольник: продюсеры, агенты, маркетинг», «Новые фИИшки», а также большая панель «Завтра начинается сегодня», на которой члены попечительского совета фестиваля и представители онлайн-платформ обсудят судьбу оригинального контента, его количество и качество в будущем. 

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой «Нового сезона» и «Героиня «Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. Обладателя приза «Открытие «Нового сезона», в свою очередь, выбирает попечительский совет смотра.

Итоги станут известны на церемонии закрытия 20 сентября.

