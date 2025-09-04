На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ

Она запланирована к проведению на 18 сентября

18 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится дискуссия «Любовный треугольник: продюсеры, агенты, маркетинг».

Спикеры с трех сторон – продюсеры проектов, актерские агенты и маркетинг платформ попробуют разобраться, где их интересы сходятся, а где возникают разногласия.

Ожидается, что спикеры поднимут актуальные для обсуждения вопросы: несоблюдение графиков, переработки на площадках, поздняя готовность сценариев, даббл букинг актеров, участие или отказ от участия в промо-кампаниях проектов и многое другое.

Участниками дискуссии станут учредитель агентства «Актерское Агентство Номер 1» Анна Кеворкова, директор по маркетингу студии Yellow, Black and White Александр Ильин, продюсеры Галина Стрижевская и Гевонд Андреасян, директор по производству «Иви» Маргарита Мигранова, директора актерских агентств Марина Карнаева и Наталья Гнеушева, директор по интегрированным коммуникациям и программированию контента Premier x RUTUBE Ренат Шаяхметов, а также директор по маркетингу Okko Сергей Костров.

Модератором выступит креативный директор KION и генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец.

Все мероприятия деловой программы «Нового сезона» будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации – количество мест в зале ограничено.