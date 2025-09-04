top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ

На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ

Автор: БК

4 сентября 2025

Она запланирована к проведению на 18 сентября

18 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится дискуссия «Любовный треугольник: продюсеры, агенты, маркетинг».

Спикеры с трех сторон – продюсеры проектов, актерские агенты и маркетинг платформ попробуют разобраться, где их интересы сходятся, а где возникают разногласия. 

Ожидается, что спикеры поднимут актуальные для обсуждения вопросы: несоблюдение графиков, переработки на площадках, поздняя готовность сценариев, даббл букинг актеров, участие или отказ от участия в промо-кампаниях проектов и многое другое.

Участниками дискуссии станут учредитель агентства «Актерское Агентство Номер 1» Анна Кеворкова, директор по маркетингу студии Yellow, Black and White Александр Ильин, продюсеры Галина Стрижевская и Гевонд Андреасян, директор по производству «Иви» Маргарита Мигранова, директора актерских агентств Марина Карнаева и Наталья Гнеушева, директор по интегрированным коммуникациям и программированию контента Premier x RUTUBE Ренат Шаяхметов, а также директор по маркетингу Okko Сергей Костров.

Модератором выступит креативный директор KION и генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец.

Все мероприятия деловой программы «Нового сезона» будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации – количество мест в зале ограничено.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
ФПРК и Red Pepper Film представили Конкурс игрового короткометражного кино
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве прошла премьера авантюрной комедии «Семейный призрак»
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее

Новости по теме

Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
«Новый сезон» открыл аккредитацию гостей
Подробнее