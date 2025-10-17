top banner
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.

Фаворитом месяца стала семейная комедия «Не одна дома 2»

Сентябрь 2025-го отметился определенным сдвигом зрительских предпочтений. По-прежнему сильны проекты для семейного и детского просмотра, однако доля «взрослого» контента среди участников рейтингов заметно увеличилась.

Если говорить более предметно, то новый фильм о приключениях героини Миланы Хаметовой НЕ ОДНА ДОМА 2 оказался среди фаворитов и по числу платформ, и по положению в чартах. Проект стал лидером на «Кинопоиске» и Wink, а также занял второе место в десятке Okko и третье – на «Иви». На платформе KION картина не попала в топ-5, расположившись на шестой строчке. Благодаря выходу сиквела в рейтинги вернулась первая часть франшизы (8-е место на Okko и 9-е – на Wink).

Достойную конкуренцию новинке составил хит НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Семейная комедия, ранее ставшая одним из лидеров августовского онлайн-проката, задержалась в рейтингах всех стримингов, где она была представлена, причем на высоких позициях. Зрители сразу трех платформ – Okko, Start и «Иви» – поставили фильм с Юрием Стояновым на первое место, аудитория KION – на третье. А вот другая комедия о современном подростке, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ, стартовала с нижних строчек рейтингов платформ: на KION у нее восьмое место, на Okko – девятое, на Wink – десятое.

Музыкальная комедия ПЛАГИАТОР в топе Wink смогла взять серебро. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» фильм с Романом Евдокимовым опустился на одну строчку ниже относительно августа, на четвертое место. На «Иви» лента, наоборот, отметилась ростом: пятое место в сентябре против шестого в августе. В рейтинге Okko она переместилась за месяц с первой строчки на шестую.

Интерес у зрителей Okko, Start и KION вызвала спортивная драма на основе реальных событий ФИНАЛ. Выше всего картина о волейболе поднялась на домашней платформе МТС, там у нее пятое место. На Okko она отметилась седьмой позицией, на Start – восьмой. Особняком стоит Premier: там лидером по просмотрам в сентябре стала единственная новинка в чарте, комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ.

Среди зарубежных релизов ярких новинок замечено не было. Что касается холдоверов, то в рейтингах задержались романтическая комедия МАТЕРИАЛИСТКА и экшн БАЛЕРИНА. Отметим стойкость боевика с Аной де Армас: в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» он стал третьим, а на KION – четвертым. У пользователей Okko и «Кинопоиска» появилась возможность посмотреть легальную версию последнего фильма культовой франшизы, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ. Голливудский релиз на этих стримингах занял четвертое и пятое места соответственно.

В сериальном сегменте новый сезон ситкома «Папины дочки. Новые», стартовавший в августе, продолжает удерживать зрительское внимание. Ему принадлежат первые места на платформах «Кинопоиск» и Wink, причем на второй он выступил лучше музыкальной мелодрамы «Москва слезам не верит. Все только начинается». На «Иви» приключения большого семейства стали четвертыми, на Okko – десятыми.

Среди сериалов, выход которых был приурочен к началу школьного года, наиболее широко представленным в рейтингах оказался второй сезон проекта ТНТ «Первокурсницы». На домашней платформе Premier у проекта второе место, на Okko – пятое, на KION – шестое, а на «Кинопоиске» – седьмое. Что касается хитового «Олдскула», то он стал лидером на Start и Premier.

Первая строчка в чарте онлайн-кинотеатра Okko ожидаемо досталась второму сезону саги «Лихие». На Start, который также участвует в ее производстве, криминальная драма взяла серебро. На платформе KION ведущим проектом стала комедия «Виноград» с любимой звездой стриминга Павлом Прилучным в главной роли. Конкурирующие с сериалом по теме, сюжету и локациям «Виноделы» вышли на Okko под конец месяца и разместились там на шестой строчке.

Квартальные итоги смотрения продемонстрировали очевидный зрительский интерес к нашумевшим в прокате картинам – вне зависимости от их «сарафана». Так, КРАКЕН присутствует в таблицах четырех площадок. На Wink у него второе место, на «Кинопоиске» – пятое, на KION и Premier – девятое. СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА по итогам квартала стал лидером на Wink, получил бронзу от зрителей «Кинопоиска» и почетное четвертое место на Okko.

Самыми востребованными зарубежными релизами оставались майский МАСТЕР и более поздняя БАЛЕРИНА, а также МАТЕРИАЛИСТКА.

В сериальном сегменте популярность в своем каталоге драматичного жанра подтвердил стриминг Okko: его тройку лидеров собрали проекты «Лихие», «Открытый брак» и «Дыши». Зато в противовес ему на Premier только один остросюжетный сериал – «Опасный» – смог пробить оборону комедийных проектов, которые параллельно с платформой выходят на ТНТ. Также непобедимой, несмотря на летние каникулы, оказалась зрительская любовь к жестким триллерам. «Фишер» и «Хирург» закрепились на первых строчках домашних платформ Wink и «Иви». Новое дело следователя Бокова также взяло золото «Кинопоиска», а черный трансплантолог в исполнении Сергея Гилева оказался шестым на KION.

Среди семейных проектов уверенно себя чувствуют лишь анимационные «Три кота» и «Папины дочки. Новые». Интерес к последним, вероятно, взаимосвязан со скорым выходом на экраны полнометражного фильма.

Фото: кадр со съемок фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

17.10.2025 Автор: Вероника Скурихина

