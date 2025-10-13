Предварительная касса уикенда: «Август» возглавил чарт в третий раз

«Первый на Олимпе» стартовал лучше ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда в третий раз подряд стала военная драма АВГУСТ (CP). Фильм Никиты Высоцкого записал на свой счет еще около 185 млн рублей, и теперь его общая касса составляет свыше 770 млн рублей.



Серебро недели отошло спортивной драме ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP). Новинка стартовала гораздо лучше ожиданий, заработав за четыре дня проката примерно 110 млн рублей.



Чуть больше 30 млн рублей в свой первый уикенд освоила криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD). Это позволило фильму с Ченнингом Татумом занять четвертую строчку чарта.



На восьмом месте таблицы лучших релизов уикенда расположилась отечественная романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK) с результатом в районе 22 млн рублей.



Также в десятку лучших сумела пробиться семейная картина УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ (EXP). По итогу уикенда на счету американского проекта оказалось около 18-19 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ