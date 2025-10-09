Текущие главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты

Об этом сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав разослал внутреннее письмо сотрудникам, в котором сообщил, что текущие главы киноподразделения Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Абди продлили свои контракты с медиаконгломератом.

Напомним, что в этом году Warner Bros. стала первой студией, которая смогла преодолеть отметку в $4 млрд кассовых сборов в мировом прокате. Это произошло благодаря успеху таких франшизных картин, как MINECRAFT В КИНО, ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД и СУПЕРМЕН, а также оригинальных проектов (вроде ГРЕШНИКОВ Райана Куглера и ОРУДИЙ Зака Крегера).

Помимо этого, Де Лука и Эбди уже могут не беспокоиться насчет приема БИТВЫ ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона – амбициозный авторский проект с бюджетом в $130-140 млн по-прежнему вызывает бурный интерес среди зрителей и явно станет одним из главных фаворитов в грядущем наградном сезоне. Недавно картина с Леонардо ДиКаприо смогла преодолеть отметку в $100 млн в мировом прокате.

Стоит отметить, что весной судьбы глав киноподразделения Warner Bros. находились под вопросом – инсайдеры тогда утверждали, что Де Лука и Эбди столкнулись с чередой негатива после громких провалов кинокомикса ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ и фантастики МИККИ 17. Тем не менее, важно подчеркнуть, что ключевые сделки по ряду неудачных проектов были заключены еще до их вступления в должность в июне 2021 года.