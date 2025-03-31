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Студия Warner Bros. может сменить руководство

Автор: Илья Кувшинов

31 марта 2025

Инсайдеры утверждают, что Дэвид Заслав провел несколько встреч с потенциальными кандидатами

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провел несколько встреч с потенциальными кандидатами на замену глав киноподразделения Майкла Де Луки и Памелы Эбди.

По информации Bloomberg, переговоры пока находятся «на ранней и неофициальной стадии», и окончательное решение о судьбе Де Луки и Эбди в компании еще не принято. Тем не менее, представитель Warner Bros. Discovery Роберт Гиббс заявил изданию, что слухи о скорой смене руководства студии не соответствуют действительности.

Напомним, что боссы Warner Bros. столкнулись с чередой негатива после громких провалов кинокомикса ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ и фантастики МИККИ 17.

Стоит отметить, что ключевые сделки по ряду неудачных проектов были заключены еще до вступления Де Луки и Эбди в должность в июне 2021 года. Первым полноценным фильмом тандема можно считать грядущую экранизацию игры MINECRAFT В КИНО, которая выходит в мировой прокат на этой неделе.

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