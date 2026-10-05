Skydance представил руководство нового объединенного медиаконгломерата

Киноподразделение возглавят Дана Голдберг и Джош Гринштейн

Медиаконгломерат Skydance представил управленческую команду объединенной компании, которая будет сформирована после закрытия сделки с Warner Bros. Discovery. Председателем совета директоров и генеральным директором станет Дэвид Эллисон, а бывший глава Mattel Инон Крейц – со-генеральным директором. Руководители ключевых подразделений будут напрямую подчиняться Эллисону и Крейцу.

Киногруппу возглавят Дана Голдберг и Джош Гринштейн. Джеймс Ганн и Питер Сафран сохранят посты сопредседателей DC Studios. Руководители Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Эбди, в свою очередь, покинут компанию после закрытия сделки.

Бывший руководитель HBO и HBO Max Кейси Блойс станет сопредседателем и директором по контенту в стриминговом подразделении Skydance DTC. Джордж Чикс, ранее возглавлявший направление телевизионного вещания в Paramount Skydance, – сопредседателем и директором по контенту Skydance TV.

Марк Томпсон назван председателем и главным редактором CNN Worldwide, а Бари Вайс – главным редактором CBS News.