Фрэнсис Форд Коппола начнет съемки нового фильма в ноябре

Автор: Илья Кувшинов

8 октября 2025

Финансированием проекта занимается итальянская сторона

Кассовый провал МЕГАЛОПОЛИСА не поставил точку в карьере Фрэнсиса Форда Копполы – 86-летний режиссер вовсю готовится к съемкам нового проекта, которые должны начаться в Италии в ноябре.

Предположительно, речь идет о фильме DISTANT VISION, о котором постановщик ранее рассказывал следующее:

«Мой другой проект еще более амбициозный, чем МЕГАЛОПОЛИС. Он вдохновлен книгой Томаса Манна “Будденброки”, в которой описывается жизнь и упадок нескольких поколений богатой семьи торговцев из Германии. Мой же фильм расскажет историю трех поколений семьи, жизнь которых перевернулась с ног на голову после изобретения телевидения», – говорил он.

Коппола также сообщил, что картина получит государственное финансирование с итальянской стороны. Актерский состав проекта пока неизвестен, однако недавно в Калабрии был объявлен кастинг.

Фото: кадр со съемок фильма МЕГАЛОПОЛИС

