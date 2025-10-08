Фрэнсис Форд Коппола начнет съемки нового фильма в ноябре
Финансированием проекта занимается итальянская сторона
Кассовый провал МЕГАЛОПОЛИСА не поставил точку в карьере Фрэнсиса Форда Копполы – 86-летний режиссер вовсю готовится к съемкам нового проекта, которые должны начаться в Италии в ноябре.
Предположительно, речь идет о фильме DISTANT VISION, о котором постановщик ранее рассказывал следующее:
«Мой другой проект еще более амбициозный, чем МЕГАЛОПОЛИС. Он вдохновлен книгой Томаса Манна “Будденброки”, в которой описывается жизнь и упадок нескольких поколений богатой семьи торговцев из Германии. Мой же фильм расскажет историю трех поколений семьи, жизнь которых перевернулась с ног на голову после изобретения телевидения», – говорил он.
Коппола также сообщил, что картина получит государственное финансирование с итальянской стороны. Актерский состав проекта пока неизвестен, однако недавно в Калабрии был объявлен кастинг.
Фото: кадр со съемок фильма МЕГАЛОПОЛИС