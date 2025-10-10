top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу

Автор: Илья Кувшинов

10 октября 2025

Об этом заявил губернатор Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» поделился информацией о будущем киностудии «Ленфильм», которую федеральные власти планируют передать в собственность города.

По его словам, студии, которая ведет свою историю с 1914 года, нужны и ремонт, и реконструкция.

«У исторических зданий будут отреставрированы фасады и внутренние пространства. Как и с другими нашими памятниками, будем работать по новому "петербургскому стандарту" – возвращать исторический облик, совмещать ремонт с бережной реставрацией. Уверен, в истории "Ленфильма" начинается новая глава. Поддержка города и государства позволят вернуть киностудии звание одного из лидеров российской киноиндустрии. А для Петербурга работа по преображению киностудии станет частью нашей программы "Десять приоритетов" развития Санкт-Петербурга» до 2030 года», – подчеркнул Беглов.

Губернатор также отметил, что уже сейчас «Ленфильм» готовит план, согласно которому планируется развитие выставочного центра, кинотеатра, а также потенциальное проведение фестивалей.  

«Киностудия станет производственной базой для всех заинтересованных кинокомпаний, готовых работать в этом направлении. Мы хотим привлечь молодых режиссеров, открыть дорогу талантам. Создать новые сильные фильмы о стране и о ее героях, фильмы для детей», – добавил Беглов.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей из-за фильма «Триггер»
Подробнее
Касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в сентябре 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Мир в огне»
Подробнее
Телеканал «Солнце» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Драма «1993» получила награду на кинофестивале в Канаде
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
В рамках Большого фестиваля мультфильмов впервые пройдет деловая программа
Подробнее
Владимир Путин образовал Cовет при президенте России по культуре
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 сентября – 5 октября 2025 года
Подробнее
Ромком «Походу любовь» выиграл пять наград на кинофестивале в Великобритании
Подробнее
KION рассказал о новинках октября
Подробнее
Джеки Чан поработает в Казахстане над новыми «Доспехами Бога»
Подробнее
Яндекс запускает второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
Подробнее
Стали известны лауреаты II Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день первый
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день второй
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день третий
Подробнее
В Москве состоялась премьера романтической комедии «Сводишь с ума»
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в разработке антикризисных мер
Подробнее
Власти подтвердили передачу студии «Ленфильм» Санкт-Петербургу
Подробнее
Киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее