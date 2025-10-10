Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу

Об этом заявил губернатор Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» поделился информацией о будущем киностудии «Ленфильм», которую федеральные власти планируют передать в собственность города.

По его словам, студии, которая ведет свою историю с 1914 года, нужны и ремонт, и реконструкция.

«У исторических зданий будут отреставрированы фасады и внутренние пространства. Как и с другими нашими памятниками, будем работать по новому "петербургскому стандарту" – возвращать исторический облик, совмещать ремонт с бережной реставрацией. Уверен, в истории "Ленфильма" начинается новая глава. Поддержка города и государства позволят вернуть киностудии звание одного из лидеров российской киноиндустрии. А для Петербурга работа по преображению киностудии станет частью нашей программы "Десять приоритетов" развития Санкт-Петербурга» до 2030 года», – подчеркнул Беглов.

Губернатор также отметил, что уже сейчас «Ленфильм» готовит план, согласно которому планируется развитие выставочного центра, кинотеатра, а также потенциальное проведение фестивалей.

«Киностудия станет производственной базой для всех заинтересованных кинокомпаний, готовых работать в этом направлении. Мы хотим привлечь молодых режиссеров, открыть дорогу талантам. Создать новые сильные фильмы о стране и о ее героях, фильмы для детей», – добавил Беглов.