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«Ленфильм» представил новый состав совета директоров

Автор: Илья Кувшинов

1 августа 2025

В него вошли пять человек

Киностудия «Ленфильм» огласила новый состав совета директоров.

По сообщению ТАСС, в него вошли пять человек: директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко и четыре представителя Росимущества – Андрей Вершинин, Роман Куценко, Юлия Кокорева и Эдуард Оразов.

Напомним, что ранее пост председателя совета директоров киностудии занимал Федор Бондарук. Он покинул его в декабре 2024 года.

Отмечается, что в предыдущем совете было девять человек – туда также входили режиссер Алексей Герман-младший, вице-губернатор Борис Пиотровский, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева, а еще представители ИРИ и Управления президента РФ по общественным проектам.

Фото: официальный сайт студии «Ленфильм»

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