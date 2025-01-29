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Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2025

Режиссер и продюсер занимал эту должность с 2012 года

На киностудии «Ленфильм» продолжаются перестановки – Федор Бондарчук официально покинул пост председателя совета директоров.

Информацию об этом подтвердили представители режиссера. В официальном заявлении подчеркивается, что Бондарчук сделал это еще в декабре 2024 года.

«Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года.  Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии», – сказали они.

Отмечается, что за прошедшие 12 лет на «Ленфильме» была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады, перезапущены павильоны и открыта смотровая площадка. За последние четыре года студией было выпущено более 25 картин, а также запущен совместный с Минкультуры проект «Ленфильм-дебют», лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре. 

«Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед», – добавляют представители Бондарчука.

Первым об уходе режиссера и продюсера с должности председателя совета директоров «Ленфильма» сообщило РБК. По информации издания, решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

По данным сайта киностудии, сейчас в совет директоров «Ленфильма» среди прочих входят режиссер Алексей Герман-младший, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: кадр из фильма ПОДВИГ

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