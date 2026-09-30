Санкт-Петербург планирует приоритизировать поддержку «Ленфильма»

Об этом заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что власти города планируют сменить приоритеты при распределении бюджетных субсидий на съемки кино.

«У нас госсубсидии на кинематографию порядка 250 млн, здесь ничего нового нет, субсидии предоставлялись и ранее. Другое дело, что ранее они предоставлялись широкому кругу компаний, которые снимают фильмы на территории города и про город. Но мы с комитетом по культуре обсуждаем вопрос некоторого переосмысления программы, чтобы в том числе больше поддержать нашу компанию. «Ленфильм» теперь городская кинокомпания, и с нашей точки зрения ресурс должен быть направлен на ее поддержку. Это не значит, что все остальные лишатся этой поддержки, но какая-то приоритизация, перераспределение должно произойти», – заявил чиновник на встрече с журналистами.

Отмечается, что субсидии традиционно разыгрываются на конкурсе, поэтому механизм перераспределения средств пока непонятен. В 2026 году «Ленфильму» таким образом было выделено порядка 30 млн рублей.