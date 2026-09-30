top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Санкт-Петербург планирует приоритизировать поддержку «Ленфильма»

Санкт-Петербург планирует приоритизировать поддержку «Ленфильма»

Автор: БК

30 сентября 2026

Об этом заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что власти города планируют сменить приоритеты при распределении бюджетных субсидий на съемки кино.

«У нас госсубсидии на кинематографию порядка 250 млн, здесь ничего нового нет, субсидии предоставлялись и ранее. Другое дело, что ранее они предоставлялись широкому кругу компаний, которые снимают фильмы на территории города и про город. Но мы с комитетом по культуре обсуждаем вопрос некоторого переосмысления программы, чтобы в том числе больше поддержать нашу компанию. «Ленфильм» теперь городская кинокомпания, и с нашей точки зрения ресурс должен быть направлен на ее поддержку. Это не значит, что все остальные лишатся этой поддержки, но какая-то приоритизация, перераспределение должно произойти», – заявил чиновник на встрече с журналистами.

Отмечается, что субсидии традиционно разыгрываются на конкурсе, поэтому механизм перераспределения средств пока непонятен. В 2026 году «Ленфильму» таким образом было выделено порядка 30 млн рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС отметил тридцатилетие и рассказал о новом сезоне
Подробнее
ИРИ представил проекты нового сезона 2026-2027 годов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 сентября 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1-4 октября
Подробнее
На Форуме объединенных культур обсудили конкуренцию, пиратство и будущее кинопроката
Подробнее
Касса четверга: «Девятая планета» возглавила чарт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» вырвалась в лидеры
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 сентября
Подробнее
Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу
Подробнее
Владелец Nielsen и GfK продал свои активы в России
Подробнее
ТВ в 2026 году: возраст перестает быть главным ориентиром, а качество контакта выходит вперед
Подробнее
Американская касса: перевыпуск кинокомикса «Мстители: Финал» возглавил прокат
Подробнее
Форум объединенных культур: как российский прокат ищет новые горячие сезоны
Подробнее
НМГ заключила эксклюзивное соглашение с Russian Code
Подробнее
Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» забрала золото
Подробнее
На Форуме объединенных культур обсудили кооперацию на медиарынке
Подробнее
Форум объединенных культур: «Жадность и жанры»
Подробнее
Международная касса: ре-релиз «Мстителей» показал третий лучший старт для повторного проката
Подробнее
Фестиваль «Золотой ворон» вводит номинацию для ИИ-фильмов
Подробнее

Новости по теме

Дмитрий Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»
Подробнее
ON Медиа и «Ленфильм» займутся совместным производством фильмов и сериалов
Подробнее
Михаил Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
Подробнее
Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в разработке антикризисных мер
Подробнее