Михаил Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
Автор: БК
28 января 2026
Поручение должно быть исполнено в четырехмесячный срок
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отметили в Смольном, распоряжение создает необходимые условия для решения имущественного вопроса и перевода «Ленфильма» в городское подчинение.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ в декабре прошлого года.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, данное решение ознаменовало новый этап в истории «Ленфильма» – в частности, студия будет отремонтирована и реконструирована.
