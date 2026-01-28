Михаил Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Поручение должно быть исполнено в четырехмесячный срок

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметили в Смольном, распоряжение создает необходимые условия для решения имущественного вопроса и перевода «Ленфильма» в городское подчинение.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ в декабре прошлого года.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, данное решение ознаменовало новый этап в истории «Ленфильма» – в частности, студия будет отремонтирована и реконструирована.