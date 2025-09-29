Киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу

Наличие подобного распоряжения подтвердило Росимущество

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), которому принадлежат 100% акций киностудии «Ленфильм», начинает их передачу в ведение Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что соответствующее поручение было подписано в сентябре. Наличие распоряжения о передаче киностудии также подтвердило Росимущество в разговоре с ТАСС. По словам одного из инсайдеров «Фонтанки», переход «Ленфильма» городу одобрил лично президент Владимир Путин. Сроки передачи собеседники назвать затруднились – предполагается, что они будут указаны в дорожной карте.

В августе Росимущество выиграло суд у «Ленфильма»: акционер обязал киностудию выплатить дивиденды в 2,6 млн рублей, которые были получены за 2022 год. В суде представители студии ссылались на тяжелое финансовое положение.

Стоит отметить, что летом губернатор Петербурга Александр Беглов и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о совместном развитии «Ленфильма».

Фото: официальный сайт студии «Ленфильм»