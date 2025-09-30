Власти подтвердили передачу студии «Ленфильм» Санкт-Петербургу

По словам министра культуры Ольги Любимовой, ее работа будет сосредоточена на патриотическом кино

Как и предполагалось, студия «Ленфильм» будет передана в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче “Ленфильма” в собственность Санкт-Петербурга. Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров», – заявила она.

Министр также добавила, что в новом качестве студия «будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, назвал решение о передаче «Ленфильма» в собственность города важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа. По его словам, это «позволит вернуть киностудии статус одного из лидеров киноиндустрии, а также будет содействовать укреплению национальной идентичности».