top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Власти подтвердили передачу студии «Ленфильм» Санкт-Петербургу

Власти подтвердили передачу студии «Ленфильм» Санкт-Петербургу

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2025

По словам министра культуры Ольги Любимовой, ее работа будет сосредоточена на патриотическом кино

Как и предполагалось, студия «Ленфильм» будет передана в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче “Ленфильма” в собственность Санкт-Петербурга. Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров», – заявила она.

Министр также добавила, что в новом качестве студия «будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, назвал решение о передаче «Ленфильма» в собственность города важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа. По его словам, это «позволит вернуть киностудии статус одного из лидеров киноиндустрии, а также будет содействовать укреплению национальной идентичности».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Подробнее

Новости по теме

Киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее
Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о смене команды
Подробнее
Союз кинематографистов Санкт-Петербурга просит передать «Ленфильм» городу
Подробнее