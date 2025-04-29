Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»

Утверждается, что права на классику студии перешли в частные руки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по новым сообщениям о возможных нарушениях в отношении киностудии «Ленфильм». Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что гендиректор студии Наталья Андрющенко рассказала на рабочем совещании СК с представителями киноиндустрии о финансовых и юридических проблемах, мешающих развитию «Ленфильма». В частности, стало известно, что права на фильмы из «золотой коллекции» студии перешли в частные руки.

Ранее по жалобам руководства «Ленфильма» уже проводились доследственные проверки. Теперь же по поручению Бастрыкина руководитель ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить доклад по их результатам, а также организовать новую проверку с учетом последних заявлений.

Фото: официальный сайт СК