Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Утверждается, что права на классику студии перешли в частные руки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по новым сообщениям о возможных нарушениях в отношении киностудии «Ленфильм». Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что гендиректор студии Наталья Андрющенко рассказала на рабочем совещании СК с представителями киноиндустрии о финансовых и юридических проблемах, мешающих развитию «Ленфильма». В частности, стало известно, что права на фильмы из «золотой коллекции» студии перешли в частные руки.
Ранее по жалобам руководства «Ленфильма» уже проводились доследственные проверки. Теперь же по поручению Бастрыкина руководитель ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить доклад по их результатам, а также организовать новую проверку с учетом последних заявлений.
Фото: официальный сайт СК