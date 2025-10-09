top banner

Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Автор: БК

9 октября 2025

Гран-при за лучший фильм получила лента «Здесь был Юра» Сергея Малкина

9 октября в Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила актриса Марианна Шульц.

Гран-при за лучший фильм получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина. 

Полнометражный конкурс  
• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин 
• Лучшая работа режиссера – Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
• Лучшая мужская роль – Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
• Лучшая женская роль – Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
• Лучший сценарий – Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
• Лучшая работа оператора – Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
• Лучший дебют – Нина Волова (ФЕЙРВЕРКИ ДНЕМ)

Короткометражный конкурс 
• Главный приз – «Игра в прятки», реж. Амет Савенко 
• Особое упоминание жюри – «Складки», реж. Катерина Скакун

Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА

