Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Гран-при за лучший фильм получила лента «Здесь был Юра» Сергея Малкина

9 октября в Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила актриса Марианна Шульц.

Гран-при за лучший фильм получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина.

Полнометражный конкурс

• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин

• Лучшая работа режиссера – Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

• Лучшая мужская роль – Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Лучшая женская роль – Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

• Лучший сценарий – Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Лучшая работа оператора – Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Лучший дебют – Нина Волова (ФЕЙРВЕРКИ ДНЕМ)

Короткометражный конкурс

• Главный приз – «Игра в прятки», реж. Амет Савенко

• Особое упоминание жюри – «Складки», реж. Катерина Скакун

Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА