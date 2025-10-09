Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Гран-при за лучший фильм получила лента «Здесь был Юра» Сергея Малкина
9 октября в Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила актриса Марианна Шульц.
Гран-при за лучший фильм получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина.
Полнометражный конкурс
• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин
• Лучшая работа режиссера – Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Лучшая мужская роль – Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Лучшая женская роль – Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Лучший сценарий – Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Лучшая работа оператора – Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Лучший дебют – Нина Волова (ФЕЙРВЕРКИ ДНЕМ)
Короткометражный конкурс
• Главный приз – «Игра в прятки», реж. Амет Савенко
• Особое упоминание жюри – «Складки», реж. Катерина Скакун
Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА