В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»

Автор: БК

4 октября 2025

В конкурсную программу смотра в этом году вошли десять полнометражных картин

4 октября в Геленджике в третий раз стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей торжественной церемонии открытия выступила актриса Марианна Шульц.

В конкурсную программу смотра в этом году вошли десять полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России, в том числе впервые в истории смотра – анимационная лента. В числе участников конкурса – драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, мультфильм НА ВЫБРОС, хоррор ПРИСУТСТВИЕ и другие проекты. В конкурс короткого метра попали восемь лент. Жюри секции сформировали продюсер Сергей Корнихин, режиссер, сценарист Анна Кузнецова и кинооператор Екатерина Смолина.

Фильмом открытия фестиваля стал байопик ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе. Также вне конкурса на фестивале состоится российская премьера новой ленты Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА (в прокате с 6 ноября) и специальный показ первых двух эпизодов сериала «Маяк» Или Малаховой.

Победителей «Маяка» в этом году выберут режиссер Бакур Бакурадзе, оператор Эдуард Гимпель, актриса, сценарист, режиссер Евгения Громова, режиссер, актриса, сценарист Наталья Кудряшова и продюсер Сергей Мелькумов.

Программный директор Стас Тыркин на открытии заявил: «План такой: любить море, горы, хорошее кино, и относиться друг к другу с симпатией». Бакур Бакурадзе, в свою очередь, отметил, что фестиваль «Маяк» максимально отражает то, что сейчас происходит с кинематографом.

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 9 октября.

Фото: Геннадий Авраменко

