top banner

Кинофестиваль «Маяк» открывает аккредитацию

Автор: БК

1 июля 2025

Смотр пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл аккредитацию гостей и прессы.

К участию приглашаются представители профильных СМИ, а также кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование.

Помимо этого, будут также рассмотрены заявки от актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, композиторов и других представителей кинопроизводства.

Подать заявку можно только онлайн на официальном сайте смотра до 1 сентября. Регистрация на фестиваль бесплатная. Аккредитованные гости смогут посещать кинопоказы основного конкурса и конкурса короткого метра, церемонии открытия и закрытия фестиваля.

«Маяк» пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. Напомним, что кинофестиваль откроется лентой Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
Игровой «Лило и Стич» получит продолжение
Подробнее
В Истре открывается форум «Новый вектор»
Подробнее
Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Александра Геллер покидает кинокомпанию «Пионер»
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах вновь «На деревню дедушке» и «Материалистка»
Подробнее
В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил программу
Подробнее
ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Шпионская свадьба» и «Ритуал» идут почти вровень
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня
Подробнее
Официальная касса России: беспроигрышные ценности
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Театральная зона»
Подробнее

Новости по теме

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
Подробнее