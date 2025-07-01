Кинофестиваль «Маяк» открывает аккредитацию

Смотр пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл аккредитацию гостей и прессы.

К участию приглашаются представители профильных СМИ, а также кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование.

Помимо этого, будут также рассмотрены заявки от актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, композиторов и других представителей кинопроизводства.

Подать заявку можно только онлайн на официальном сайте смотра до 1 сентября. Регистрация на фестиваль бесплатная. Аккредитованные гости смогут посещать кинопоказы основного конкурса и конкурса короткого метра, церемонии открытия и закрытия фестиваля.

«Маяк» пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. Напомним, что кинофестиваль откроется лентой Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ.