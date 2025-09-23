Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября.
В нее вошли десять полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:
• МОЙ СЫН, реж. Вячеслав Клевцов
• ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ, реж. Нина Волова
• ПРИСУТСТВИЕ, реж. Аполлинария Дегтярева
• ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, реж. Надя Михалкова
• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, реж. Соня Райзман
• НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит
• ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов
• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин
• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина
• ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ, реж. Татьяна Рахманова
В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин, однако организаторы смотра отметили, что возможны и сюрпризы:
• «Беги, река!», реж. Анастасия Остапенко
• «Галлюцинат», реж. Вета Гераськина
• «Животные», реж. Родригу Риберу
• «Игра в прятки», реж. Амет Савенко
• «Колыбель», реж. Антон Веретенников
• «Не открывай глаза», реж. Анна Медникова
• «Складки», реж. Кристина Скакун
Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе, посвященный последним дням великого поэта. Также вне конкурса состоится премьерный показ драмеди Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА и первых двух серий драмы «Маяк» Или Малаховой.
Помимо этого, гостям фестиваля покажут военную мелодраму ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова. В связи с этим, программный директор смотра Стас Тыркин отметил, что обещает подумать о развитии ретроспективных показов.
Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» в этом году проводится при поддержке нового партнера – Президентского фонда культурных инициатив. Всего организаторами смотра было получено 652 заявки на участие (590 из них – короткие метры).
Фото: кадр со съемок фильма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК