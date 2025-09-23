top banner

Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

Автор: БК

23 сентября 2025

Он пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября.

В нее вошли десять полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:
МОЙ СЫН, реж. Вячеслав Клевцов
ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ, реж. Нина Волова
ПРИСУТСТВИЕ, реж. Аполлинария Дегтярева
ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, реж. Надя Михалкова
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, реж. Соня Райзман
НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит
ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов
ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ, реж. Татьяна Рахманова

В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин, однако организаторы смотра отметили, что возможны и сюрпризы:
• «Беги, река!», реж. Анастасия Остапенко
• «Галлюцинат», реж. Вета Гераськина
• «Животные», реж. Родригу Риберу
• «Игра в прятки», реж. Амет Савенко
• «Колыбель», реж. Антон Веретенников
• «Не открывай глаза», реж. Анна Медникова
• «Складки», реж. Кристина Скакун

Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе, посвященный последним дням великого поэта. Также вне конкурса состоится премьерный показ драмеди Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА и первых двух серий драмы «Маяк» Или Малаховой.

Помимо этого, гостям фестиваля покажут военную мелодраму ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова. В связи с этим, программный директор смотра Стас Тыркин отметил, что обещает подумать о развитии ретроспективных показов.

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» в этом году проводится при поддержке нового партнера – Президентского фонда культурных инициатив. Всего организаторами смотра было получено 652 заявки на участие (590 из них – короткие метры).  

Фото: кадр со съемок фильма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК

