Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября.

В нее вошли десять полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:

• МОЙ СЫН, реж. Вячеслав Клевцов

• ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ, реж. Нина Волова

• ПРИСУТСТВИЕ, реж. Аполлинария Дегтярева

• ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, реж. Надя Михалкова

• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, реж. Соня Райзман

• НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит

• ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ, реж. Дмитрий Давыдов

• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, реж. Сергей Малкин

• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, реж. Светлана Проскурина

• ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ, реж. Татьяна Рахманова

В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин, однако организаторы смотра отметили, что возможны и сюрпризы:

• «Беги, река!», реж. Анастасия Остапенко

• «Галлюцинат», реж. Вета Гераськина

• «Животные», реж. Родригу Риберу

• «Игра в прятки», реж. Амет Савенко

• «Колыбель», реж. Антон Веретенников

• «Не открывай глаза», реж. Анна Медникова

• «Складки», реж. Кристина Скакун

Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе, посвященный последним дням великого поэта. Также вне конкурса состоится премьерный показ драмеди Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА и первых двух серий драмы «Маяк» Или Малаховой.

Помимо этого, гостям фестиваля покажут военную мелодраму ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова. В связи с этим, программный директор смотра Стас Тыркин отметил, что обещает подумать о развитии ретроспективных показов.

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» в этом году проводится при поддержке нового партнера – Президентского фонда культурных инициатив. Всего организаторами смотра было получено 652 заявки на участие (590 из них – короткие метры).

Фото: кадр со съемок фильма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК