  • Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»

Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»

Автор: Илья Кувшинов

16 сентября 2025

Внеконкурсный показ драмеди «Новая волна» запланирован на 7 октября

В Геленджике покажут НОВУЮ ВОЛНУ – российская премьера картины Ричарда Линклейтера состоится во внеконкурсной программе кинофестиваля «Маяк» 7 октября.

Новый фильм от режиссера ПЕРЕД РАССВЕТОМ и ОТРОЧЕСТВА рассказывает о создании дебютной ленты Жан-Люка Годара НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. Главные роли в проекте исполнили Зои Дойч, Обри Дюллен и Гийом Марбек.

«Я думаю, что кинематографисты любой страны воспримут эту картину не только как историческую фреску, но и как – до определенной степени – кино о себе, о том прекрасном "пузыре", в котором мы существуем, снимая кино, смотря кино, разговаривая о нем. Вот почему мы с удовольствием делаем российскую премьеру этой̆ картины на фестивале "Маяк"», – заявил программный директор кинофестиваля Стас Тыркин.

В российский прокат НОВАЯ ВОЛНА выйдет 6 ноября. Дистрибьютор – «Экспонента Фильм».

Фото: кадр из фильма НОВАЯ ВОЛНА

