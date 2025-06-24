«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»

Смотр также продлил даты проведения

Стал известен фильм открытия грядущего фестиваля актуального российского кино «Маяк» – им станет ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе.

«Новый фильм Бакура Бакурадзе вызывает в зрителе редкое волнение, возможное только при соприкосновении с большим, настоящим искусством. При всей своей аутентичности, погруженности в историю и материал это еще и чуть ироничное хокку о драме человеческой парадоксальности и фатальной предрешенности судьбы», – заявил программный директор «Маяка» Стас Тыркин.

Главные роли в картине о последнем дне жизни великого поэта исполнили Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

Помимо этого, «Маяк» также продлил даты проведения – теперь смотр состоится в Геленджике с 4 по 9 октября.

Фото: кадр из фильма ЛЕРМОНТОВ