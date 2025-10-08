Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Таламаска: Тайный орден», «Киноклуб» и новые серии популярных шоу

В числе новинок, которые появятся в октябре в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» – фэнтези «Таламаска: Тайный орден», созданное на основе романов Энн Райс и связанное с другими ее творческими проектами («Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы») в рамках так называемой «Бессмертной вселенной».

Помимо этого, зрителей платформы ждут романтическая комедия «Киноклуб» с Эйми Лу Вуд, эротический триллер «Я слежу за тобой» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Отель «Костьера» (криминальная драма)

Морской пехотинец из США по имени Даниэль де Лука приезжает в Италию, на родину своих предков, чтобы начать жизнь заново. Он больше не хочет служить в армии, поэтому выбирает тихую и мирную работу в роскошном отеле на побережье Амальфи. Но вскоре после его приезда таинственным образом пропадает местная жительница, дочь его начальника. Несчастный отец, зная о прошлом Даниэля, поручает ему найти девушку, при этом обязанностей по работе в отеле с него это не снимает. Герою придется приложить немало усилий, чтобы найти общий язык с местной мафией, собрать все улики, а заодно и удовлетворить запросы самых взыскательных постояльцев.

«Киноклуб» (комедия)

Пятничные походы в киноклуб для девушки по имени Иви — настоящая отдушина, помогающая хоть ненадолго попасть из реальности в мир грез. Ее верным спутником в этом кинопутешествии уже много лет является Ноа, к которому героиня испытывает исключительно дружеские чувства. Но когда Иви предлагают работу мечты, которая требует переезда на другой конец страны, она начинает смотреть на него совсем по-другому.

«Я слежу за тобой» (триллер)

После страстной встречи, проведенной в квартире ее нового знакомого, Лина выясняет, что их секс был заснят на скрытую камеру. Сталкиваясь с угрозами и шантажом, девушка вынуждена всё глубже погружаться в историю таинственного наблюдателя. Из-за чего этот человек так одержим ей и что будет с ее жизнью, если видео всё же сольют в сеть?

«Титосэ в бутылке Рамунэ» (аниме)

Старшеклассник Саку Читосэ привык к тому, что в сети его имя стало оскорблением. «Бабник» — одно из самых мягких прозвищ, которым его называют завистники, прячась за экранами своих устройств. Но в реальной жизни все иначе: Саку — харизматичный лидер, которого уважают одноклассники и которому доверяют учителя. Его уверенность в себе кажется неуязвимой, но за внешним блеском скрывается куда более сложная история. Ведь популярность — не только восхищенные взгляды и внимание, но еще и бремя, которое может оказаться намного тяжелее, чем кажется. Всё резко меняется, когда героя просят помочь одному замкнутому ученику…

С 13 октября:

«Расследования Мердока», 18-й сезон (детектив)

Главный герой — Уильям Мердок, сотрудник полиции Торонто, обладающий незаурядными для своего времени способностями и знаниями. В конце XIX — начале XX века он одним из первых в стране начинает применять такие методы криминалистики, как исследование отпечатков пальцев, анализ крови, фоторобот и даже детектор лжи. В восемнадцатом сезоне Уильям вынужден жить на две страны — доктор Джулия, ставшая его женой, уезжает из Канады в Великобританию. Но любовь, как и преступления, не знает границ. Детективу Мердоку предстоит стать телохранителем звезды, вернуть похищенные рубины, начать охоту на серийного убийцу и защитить собаку, которая стала наследницей многомиллионного состояния.

Также в октябре:

«Таламаcка: Тайный орден» (фэнтези)

В мире, где существуют инфернальные сущности, просто не могла не появиться своя секретная организация, участники которой тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата! Главный герой Гай Анатоль пытается узнать больше о своей матери, а Хелен намерена завербовать его в ряды агентов.

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

В пятом сезоне комедийного сериала «Призраки» главные герои, семейная пара Саманты и Джея, теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как всё успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

With You, Our Love Will Make In Through (аниме)

В школе Мари всегда была немного неуклюжей и неловкой девочкой, но одна случайная встреча меняет все. Опоздав на урок, она сталкивается с новым одноклассником — загадочным парнем-зверем. В их мире все людское и звериное живет бок о бок, но предвзятость и недоверие по-прежнему остаются сильны. Сначала Мари насторожена, но шаг за шагом она открывает в нем нечто большее, чем необычную внешность: доброту, надежность и духовную силу. Постепенно ее робость сменяется на чувство, которое пугает и манит одновременно.

Также пользователей «Амедиатеки» ждут новые эпизоды сериалов «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (3-й сезон), «Немного за 30» (2-й сезон), «Школа медсестер» (7-й сезон), «Убийство в маленьком городке» (2-й сезон) и финальная серия второго сезона аниме «Ведьмнадзор».

Фото: кадр из сериала «Таламаcка: Тайный орден»