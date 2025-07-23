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Александра Геллер станет директором специальных проектов онлайн-кинотеатра «Амедиатека»

Автор: БК

23 июля 2025

В числе ее обязанностей – развитие кинопрокатной деятельности компании

В команде «Амедиатеки» пополнение – Александра Геллер заняла пост директора специальных проектов онлайн-кинотеатра.

Отмечается, что в новой должности она займется развитием кинопрокатной деятельности компании, взаимодействием с международными партнерами, укреплением сотрудничества с локальными дистрибьюторами, а также другими направлениями бизнеса, связанными с полнометражным кино.

«Я очень рада, что новая глава моей профессиональной деятельности начинается в Амедиатеке. Мне близка контентная политика компании и то внимание, с которым команда относится к фильмам и сериалам. На мой взгляд, это ключевой фактор успеха в нашем бизнесе. Я очень благодарна коллегам за возможность присоединиться к такой профессиональной команде и за оказанное доверие», – заявила Геллер.

Напомним, что до перехода в «Амедиатеку» она на протяжении пяти лет занимала должность генерального директора кинопрокатной компании «Пионер».

Фото: «Амедиатека»

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