Александра Геллер станет директором специальных проектов онлайн-кинотеатра «Амедиатека»

В числе ее обязанностей – развитие кинопрокатной деятельности компании

В команде «Амедиатеки» пополнение – Александра Геллер заняла пост директора специальных проектов онлайн-кинотеатра.

Отмечается, что в новой должности она займется развитием кинопрокатной деятельности компании, взаимодействием с международными партнерами, укреплением сотрудничества с локальными дистрибьюторами, а также другими направлениями бизнеса, связанными с полнометражным кино.

«Я очень рада, что новая глава моей профессиональной деятельности начинается в Амедиатеке. Мне близка контентная политика компании и то внимание, с которым команда относится к фильмам и сериалам. На мой взгляд, это ключевой фактор успеха в нашем бизнесе. Я очень благодарна коллегам за возможность присоединиться к такой профессиональной команде и за оказанное доверие», – заявила Геллер.

Напомним, что до перехода в «Амедиатеку» она на протяжении пяти лет занимала должность генерального директора кинопрокатной компании «Пионер».

Фото: «Амедиатека»