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Александра Геллер покидает кинокомпанию «Пионер»

Автор: БК

27 июня 2025

Последние пять лет она занимала должность генерального директора

В «Пионере» перестановки – Александра Геллер покидает должность генерального директора кинопрокатной компании, которую она занимала последние пять лет.

«“Пионер” для меня – это 10 лет невероятного кино, амбициозных задач и самых талантливых и небезразличных людей. За эти годы нам удалось выпустить в прокат почти 200 фильмов, открыть новые имена, собрать изумительную профессиональную команду. Я очень горжусь тем, что мы сделали и я уверена, что впереди у “Пионера” только светлое и очень успешное будущее. Я хочу выразить благодарность моей фантастической команде, которая продолжит развивать компанию. Мне радостно, что такое важное для меня место останется в самых надежных руках. И, безусловно, я сердечно благодарю Александра Леонидовича Мамута за оказанное мне доверие в самое сложное время, человеческую и профессиональную поддержку и за веру в хорошее кино», – заявила она.

«Я очень благодарен Саше за успешную и стабильную работу, высоко ценю ее вовлеченность и любовь к “Пионеру” и буду искренне рад ее дальнейшим успехам!» – добавил бизнесмен Александр Мамут.

Геллер закончила продюсерский факультет ВГИКа им. С.А. Герасимова, занималась развитием кинофестивалей и сразу после окончания учебы начала работу в московском кинотеатре «Пионер». В кинокомпании «Пионер» Александра работала с момента ее основания в 2017 году.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

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