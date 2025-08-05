Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Третий сезон драмеди «Шабабники», второй сезон аниме «Дандадан» и многое другое

Одной из главных премьер августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» станет третий сезон драмеди «Шабабники». Проект рассказывает о приключениях четверых молодых людей из элитарной ультраортодоксальной ешивы.

Помимо этого, зрителей платформы ждут новые серии второго сезона аниме «Дандадан», фантастики «Звездный путь: Странные новые миры» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Возмездие» (боевик)

Динамичный экшен-сериал о том, что деньги и связи ничего не значат, если за тобой стоит правда. Бывший сотрудник ГРУ Юрий Шатохин возвращается из Сирии домой, оставив военную службу. Но на родине его, к сожалению, уже никто не ждет – бывшая жена вышла замуж за банкира Смирнова, а дочка совсем от него отвыкла. А самое ужасное, что вскоре они гибнут, в их смерти обвиняют Шатохина и отправляют его в тюрьму. Мужчина в ярости, он готов пойти на все, чтобы вырваться на свободу, найти истинных убийц и отомстить. На этом пути у него появляется неожиданная соратница – журналистка Екатерина, которую он встречает вскоре после того, как выходит по УДО на свободу. Добьется ли Юрий долгожданного возмездия или смирится со своей судьбой?

«Пуля» (драма)

Главный герой – командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов, получает загадочное письмо от предполагаемого виновника смерти его матери, после чего его мир переворачивается с ног на голову. Прошло уже больше двадцати лет с той трагедии, в которой пожар унес жизнь матери Романова. Новые подробности побуждают опытного спецназовца начать собственное расследование – для этого он устраивается в нефтяную компанию, причастную к той трагедии.

С 13 августа:

«Шабабники», 3-й сезон (драмеди)

Сериал рассказывает о приключениях четверых молодых людей из элитарной ультраортодоксальной ешивы – высшего религиозного учебного заведения. Несмотря на то, что Гедалия, Авиноам, Дов и Меир принадлежат к консервативной общине с весьма строгими традициями, парни знают толк в веселье. Лавируя между двумя совершенно разными мирами, они умудряются из каждого извлечь максимальную выгоду. В третьем сезоне лучшим друзьям предстоит спасти родную ешиву от закрытия и наладить в ней быт новых учеников. Но им следует быть осторожней: за ними пристально следит инспектор из Министерства по делам религий. Личная жизнь парней также кипит, а знакомства с женщинами приводят к непредсказуемым результатам.

С 15 августа:

«Необъяснимая Земля», 4-й сезон (документальный)

Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до не поддающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение чудесам, которые происходят по всей планете. Четвертый сезон сталкивает экспертов с видеороликами, которые почти не поддаются логическому осмыслению. Что представляет собой разумная слизь, которую наблюдают то в пустыне, то в океане, из-за чего земля в лесу начинает «оживать», почему город накрывает дождь из червей и отчего над городом нависает нечто, похожее на злой глаз?

С 20 августа:

«Ложь, обман и предательство» (документальный)

Проект расскажет о самых невероятных и дерзких аферах последних лет, которые привели к неожиданным последствиям. Преступники были готовы пойти на все, чтобы разрушить жизнь своих жертв, пользуясь своим положением, опытом, внешностью и, конечно же, способностью играть на чувствах. Хирург-маммолог, который провел более тысячи ненужных операций; псевдоинвестор, выманивший у друзей миллионы долларов; кинопродюсер, вывозившая сотрудников за рубеж на съемки несуществующего фильма; обаятельный сосед, вступивший в опасную криминальную игру с семейной парой. Эти и многие другие истории помогут вам лучше понять, как распознать аферистов в своем окружении и какие способы защиты от них существуют.

С 21 августа:

«Как устроен мир» (докумениальный)

Проект, мастерски сочетающий в себе историю, экономику и науку, расскажет о том, какие невероятные открытия, процессы и счастливые совпадения стоят за вещами, которые современный человек воспринимает как данность. Простая поездка на автомобиле была бы невозможна без шин из резины и руля, тонко чувствующего любой поворот; за любым футбольным матчем на стадионе стоят последние достижения оптики и микроэлектроники; свежая еда в супермаркетах – результат работы лучших умов человечества, которые в разное время бились над кардинально разными задачами. Что произойдет с нашим миром, если хотя бы одно из звеньев огромной цепи разомкнется, а люди не найдут способа это исправить?

Также в августе:

«Дандадан», 2-й сезон (аниме)

новые серии

В центре сюжета сериала находятся увлеченный НЛО и теориями заговора школьник по имени Кэн (он же Конспирун) и девочка Момо, которая не верит в инопланетян, но надеется, что призраки существуют. Спор быстро заводит героев в оккультные места и оборачивается столкновением с паранормальным: оказывается, они оба были правы. И вот уже духи и пришельцы вступают с ними в бой, угрожая нашей реальности. Во втором сезоне герои становятся сильнее и вместе с тем все глубже погружаются в мир мистики и аномалий. Тайны прошлого, семейные проблемы, новые враги и еще больше абсурдного экшена – ставки растут, а вместе с ними и связь между Момо и Конспируном. Ребята даже не подозревают, к чему их приведет встреча с монстром, живущим в доме их друга Дзидзи.

«Расследования мадам Блан», 4-й сезон (детектив)

новые серии

Очаровательная Джин Уайт, эксперт по антиквариату из северной Англии, переезжает на юг Франции, чтобы разобраться в загадочной смерти своего мужа Рори, да так и остается там. Выясняется, что супруг вел двойную жизнь, а ДТП, в котором он погиб, было подстроено. Женщина заводит знакомство с таксистом Домом и устраивается внештатным экспертом в местную жандармерию, где ее навыки эксперта по старине оказываются крайне востребованными. Мадам Блан (так ее зовут на французский манер) постарается найти убийцу мужа, а попутно раскроет еще парочку сложных дел, над которыми ломали голову лучшие полицейские умы. В четвертом сезоне Джин пытается строить отношения с таксистом Домом. Но тайны и преступления в Сент-Виктуаре нигде не дают им покоя – стоит героям отправиться на романтическую прогулку вдоль берега моря или устроить ужин со своими друзьями, местная полиция вновь подкидывает им какое-то запутанное дело, где без знаний Джин и коммуникабельности Дома просто не обойтись!

«Сон во сне» (драма)

новые серии

Нелинейное китайское фэнтези о девушке по имени Сун Сяоюй. Неудачливая актриса внезапно становится Сун Имэн, героиней вымышленного мира, придуманного сценаристами. В нем она лишь жертва, обреченная на страдания от рук главного злодея Наньхэна. Попав внутрь еще не снятой дорамы, девушка пытается бороться с предначертанным, но каждый шаг оборачивается жестокими последствиями. В этой альтернативной реальности все живут по заданным ролям: кто-то тонет в придворных интригах, а кто-то задыхается в бешеной гонке за любовью. И лишь когда герои начинают видеть друг в друге людей, а не персонажей, появляется шанс вырваться за пределы этого кошмарного сна.

«Звездный путь: Странные новые миры», 3-й сезон (фантастика)

новые серии

Сериал расскажет о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа корабля «Энтерпрайз» в течение десятилетия до того, как капитан Кирк взошел на борт. Зрители смогут подробнее понаблюдать за жизнью и работой всеми любимого Спока и Номера Один, которые вместе с Пайком исследуют новые миры по всей галактике. Их ждет встреча с жителями планеты, похожей на Землю, необычным музыкальным астероидом, опасным вирусом, а заодно они смогут обменяться телами и слиться разумами.

«Темный демон» (аниме)

новые серии

Современное прочтение японской народной сказки о мальчике Момотаро, который сражался с демонами. Главный герой аниме – дерзкий подросток по имени Сики Итиносэ из XXI века. В его жилах течет кровь адских существ, которые раньше терроризировали людей. В наше время потомки смелого мальчика-воина объединились в «Агентство Момотаро», которые охотятся за Сики и ему подобными. После битвы с этими «народными мстителями» Итиносэ узнает тайну смерти своего отца и решает не сдерживать зов своей крови – он поступает в академию для потомков демонов, где можно развить сверхспособности и дать отпор убийцам, которые прикрываются связью с легендарным героем.

«Адский учитель Нубэ» (аниме)

новые серии

Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии – Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Да уж, за такую работу по защите школы учителю-экзорцисту точно должны были бы приплачивать!

«Ведьмнадзор», 2-й сезон (аниме)

новые серии

Быть колдуньей в современном мире крайне непросто – и об этом как никто знает героиня комедийного аниме-сериала «Ведьмнадзор» Нико Вакацуки. Эта эксцентричная девушка окончила школу колдовских искусств и верюлась в родной город на практику. И вместо того, чтобы, как типичная ведьма, взять себе в помощники какого-нибудь кота или ворона, она выбирает друга детства Морихито Отоги, среди предков которого были японские демоны. Эта парочка будет просто обречена попадать в различные передряги, вступая в контакт с мифическими существами, ведь Нико склонна сперва что-то делать, а потом думать… И только на одну вещь героиня никак не может решиться – рассказать Морихито о своих чувствах, хотя живут они под одной крышей и неловких ситуаций в их быту хоть отбавляй!

«Чайный салон “Ла Модерна”» (драма)

новые серии

Действие ретросериала «Чайный салон “Ла Модерна”» разворачивается в Испании в 1930 году. Очаровательная девушка Матильда, живущая вместе с матерью и тремя братьями, мечтает не только о большой любви, но и о финансовой независимости. Строить карьеру она решает в популярном чайном салоне, который находится на центральной площади Мадрида. «Ла Модерна» – это не просто оплот элегантности и хорошего вкуса, но и место, в котором тщательно хранятся истории и секреты, связанные с сильными мира сего. Иньиго, бывший возлюбленный Матильды, стал влиятельным человеком и вновь начинает оказывать ей знаки внимания, но девушка боится ошибиться в нем. Новых коллег она воспринимает как вторую семью и не подозревает, в какие интересные и одновременно опасные приключения ее с ними занесет.

Фото: промо сериала «Шабабники»