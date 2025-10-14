Объявлен шортлист претендентов на премию Европейской киноакадемии

В список вошли 67 картин

Европейская киноакадемия представила список картин, которые будут претендовать на премию организации в 2025 году.

Шорт-лист включает в себя 67 картин – 44 полнометражных игровых, 15 документальных и 8 анимационных полных метров.

В числе проектов, которые были отмечены киноакадемией – БУГОНИЯ Йоргоса Лантимоса, ДОСЬЕ 137 Доминика Молла; УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ Линн Рэмси, ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Джафара Панахи, ПОМИЛОВАНИЕ Паоло Соррентино, СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера, ЗВУК ПАДЕНИЯ Маши Шилински, ДВА ПРОКУРОРА Сергея Лозницы и многие другие. Полный список доступен на официальном сайте.

Торжественная церемония награждения состоится в Берлине 17 января 2026 года.

Фото: кадр из фильма БУГОНИЯ