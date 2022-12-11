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«Треугольник печали» назван лучшим европейским фильмом года

Автор: Никита Никитин

11 декабря 2022

Европейская киноакадемия раздала свои награды

В субботу прошла 35-я церемония вручения Европейской кинопремии (EFA). Лучшим европейским фильмом года была признана сатирическая комедия Рубена Эстлунда ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ. Также картина получила еще три награды – за лучшую режиссуру Рубену Эстлунду, лучшему актеру (Златко Бурич) и за лучший сценарий (снова Рубен Эстлунд).

Для Рубена Эстлунда это вторая победа в борьбе за награды Европейской киноакадемии. В 2017 году лучшим европейским фильмом становилась его работа КВАДРАТ. Ранее в этом году ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ также был удостоен Золотой Пальмовой Ветви Каннского Кинофестиваля.

Лучшей европейской актрисой стала Вики Крипс за исполнение главной роли в картине КОРСАЖ. Лучшим оператором была признана Кейт МакКалло за работу в картине THE QUIET GIRL. Лучшим монтажером назван Озчан Вардар за картину BURNING DAYS.

Две награды достались ленте БЕЛФАСТ режиссера Кеннета Браны – за работу художника-поставщика и лучшие костюмы.

Также почетными наградами были отмечены Марко Беллоккио (за вклад в инновационное повествование), Элия Сулейман (за достижения в мировом кинематографе) и Маргарет фон Тротта – за жизненные достижения.

35-я церемония вручения премии Европейской киноакадемии прошла в столице Исландии Рейкьявике. Ведущими церемонии выступили исландский актер, сценарист и общественный деятель Ильмур Кристьянсдоттир и исландский художник, писатель и стендап-комик Хуглейкур Дагссон.

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