Стала известна вторая часть претендентов на премию Европейской киноакадемии

Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября

Европейская киноакадемия представила вторую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2024 году.

В их число попали – КОНКЛАВ Эдварда Бергера, АПРЕЛЬ Деа Кулумбегашвили, КВИР Луки Гуаданьино, СУРОВАЯ ПРАВДА Майка Ли и еще 12 фильмов. Таким образом, полный шортлист включает в себя 45 картин.

Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября, а торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерн.

– АПРЕЛЬ, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Италия, Франция)

– КОНКЛАВ, реж. Эдвард Бергер (Великобритания, США)

– СУРОВАЯ ПРАВДА, реж. Майк Ли (Великобритания, Испания)

– ЖАТВА, реж. Афина Рахель Цангари (Великобритания, Германия, Греция, Франция, США)

– МИЛОСЕРДИЕ, реж. Эмма Данте (Италия)

– ЛУНА, реж. Курдвин Аюб (Австрия)

– МИСТЕР К, реж. Таллула Хазекамп Шваб (Нидерланды, Бельгия)

– ДОЧЬ МОЕГО ОТЦА, реж. Эгиль Педерсен (Норвеция, Швеция, Финляндия)

– КВИР, реж. Лука Гуаданьино (Италия, США)

– КОНЕЦ СВЕТА, реж. Джошуа Оппенхаймер (Дания, Ирландия, Германия, Италия, Великобритания, США, Швеция)

– НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)

– КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ, реж. Педро Альмодовар (Испания)

– ВОРОБЕЙ В КАМИНЕ, реж. Рамон Цюрхер (Швейцария)

– ТОКСИЧНЫЙ, реж. Сауле Блювайте (Литва)

– ВЕРМИЛЬО, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)

– БЕЗВЕТРИЕ, реж. Павел Веснаков (Болгария, Италия)

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ