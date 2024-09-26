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Стала известна вторая часть претендентов на премию Европейской киноакадемии

Автор: Илья Кувшинов

26 сентября 2024

Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября

Европейская киноакадемия представила вторую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2024 году.

В их число попали – КОНКЛАВ Эдварда Бергера, АПРЕЛЬ Деа Кулумбегашвили, КВИР Луки Гуаданьино, СУРОВАЯ ПРАВДА Майка Ли и еще 12 фильмов. Таким образом, полный шортлист включает в себя 45 картин.

Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября, а торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерн.

АПРЕЛЬ, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Италия, Франция)
КОНКЛАВ, реж. Эдвард Бергер (Великобритания, США)
СУРОВАЯ ПРАВДА, реж. Майк Ли (Великобритания, Испания)
ЖАТВА, реж. Афина Рахель Цангари (Великобритания, Германия, Греция, Франция, США)
МИЛОСЕРДИЕ, реж. Эмма Данте (Италия)
ЛУНА, реж. Курдвин Аюб (Австрия)
МИСТЕР К, реж. Таллула Хазекамп Шваб (Нидерланды, Бельгия)
ДОЧЬ МОЕГО ОТЦА, реж. Эгиль Педерсен (Норвеция, Швеция, Финляндия)
КВИР, реж. Лука Гуаданьино (Италия, США)
КОНЕЦ СВЕТА, реж. Джошуа Оппенхаймер (Дания, Ирландия, Германия, Италия, Великобритания, США, Швеция)
НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)
КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ, реж. Педро Альмодовар (Испания)
ВОРОБЕЙ В КАМИНЕ, реж. Рамон Цюрхер (Швейцария)
ТОКСИЧНЫЙ, реж. Сауле Блювайте (Литва)
ВЕРМИЛЬО, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)
БЕЗВЕТРИЕ, реж. Павел Веснаков (Болгария, Италия)

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ

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