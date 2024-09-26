Стала известна вторая часть претендентов на премию Европейской киноакадемии
Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября
Европейская киноакадемия представила вторую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2024 году.
В их число попали – КОНКЛАВ Эдварда Бергера, АПРЕЛЬ Деа Кулумбегашвили, КВИР Луки Гуаданьино, СУРОВАЯ ПРАВДА Майка Ли и еще 12 фильмов. Таким образом, полный шортлист включает в себя 45 картин.
Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября, а торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерн.
– АПРЕЛЬ, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Италия, Франция)
– КОНКЛАВ, реж. Эдвард Бергер (Великобритания, США)
– СУРОВАЯ ПРАВДА, реж. Майк Ли (Великобритания, Испания)
– ЖАТВА, реж. Афина Рахель Цангари (Великобритания, Германия, Греция, Франция, США)
– МИЛОСЕРДИЕ, реж. Эмма Данте (Италия)
– ЛУНА, реж. Курдвин Аюб (Австрия)
– МИСТЕР К, реж. Таллула Хазекамп Шваб (Нидерланды, Бельгия)
– ДОЧЬ МОЕГО ОТЦА, реж. Эгиль Педерсен (Норвеция, Швеция, Финляндия)
– КВИР, реж. Лука Гуаданьино (Италия, США)
– КОНЕЦ СВЕТА, реж. Джошуа Оппенхаймер (Дания, Ирландия, Германия, Италия, Великобритания, США, Швеция)
– НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)
– КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ, реж. Педро Альмодовар (Испания)
– ВОРОБЕЙ В КАМИНЕ, реж. Рамон Цюрхер (Швейцария)
– ТОКСИЧНЫЙ, реж. Сауле Блювайте (Литва)
– ВЕРМИЛЬО, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)
– БЕЗВЕТРИЕ, реж. Павел Веснаков (Болгария, Италия)
Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ