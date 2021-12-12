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Лучшим европейским фильмом года названа драма «Quo Vadis, Aida?»

Автор: Никита Никитин

12 декабря 2021

Европейская киноакадемия назвала главные картины сезона

Вчера в Берлине в гибридном формате прошла 34-ая церемония вручения премии Европейской киноакадемии (EFA), сообщает Screen Daily. Главный приз получил фильм QOU, VADIS, AIDA? Жасмины Жбанич. Картина также получила два других важных приза, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль, которого удостоилась актриса Ясна Джуричич.

Премьера картины QOU, VADIS, AIDA? состоялась в 2020-ом мгоду на фестивале в Венеции. В фильме рассказывается история трагических событий в Боснии в городе Сребреница. Лента Жбанич была номинирована в этом году на «Оскар» как лучший международный фильм.

Две награды получила психологическая драма ОТЕЦ - за лучшую мужскую роль приз получил Энтони Хопкинс, а Флориан Заллер и Кристофер Хэмптон получили награду за лучший сценарий. Еще одним многократным лауреатом премии стала картина Йонаса Похера Расмуссена FLEE, названная лучшим документальным, анимационным и студенческим фильмом.

В преддверии церемонии было объявлено о нескольких почетных наградах. За вклад в развитие европейского кинематографа специального приза удостоилась постановщица Сьюзанна Бир. 

35-я церемония вручения премии Европейской Киноакадемии пройдет в декабре следующего года в Рейкьявике. Именно в столице Исландии должно было пройти прошлогоднее чествование лауреатов, однако из-за разгара пандемии коронавируса церемония состоялась в онлайн-формате.

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