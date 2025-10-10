Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году

Фильм выйдет в мировой прокат с 21 ноября

Universal готовится срывать банк – по данным сервиса Fandango, мюзикл ЗЛАЯ: НАВСЕГДА установил рекорд по предпродажам билетов в первый день в 2025 году.

Отмечается, что лента Джона Чу смогла побить показатели аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, кинокомикса СУПЕРМЕН и документального проекта TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL.

Сиквел ЗЛОЙ также попал в топ-10 рекордных предпродаж первого дня всех времен и возглавил чарт предпродаж для картин с рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей).

Напомним, что первая часть франшизы дебютировала год назад и смогла заработать в мировом прокате $756,4 млн. Помимо этого, мюзикл был номинирован в десяти категориях на премию «Оскар».

ЗЛАЯ: НАВСЕГДА появится на мировых экранах с 21 ноября.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: НАВСЕГДА