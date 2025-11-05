top banner

Universal готовит четвертую «Мумию»

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2025

Главные роли вновь могут сыграть Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс  

Авантюрист Рик О’Коннелл и его семья могут вновь вернуться на большие экраны – по информации Deadline, Universal Pictures разрабатывает четвертую часть франшизы МУМИЯ.

Инсайдеры утверждают, что режиссерами проекта выступит тандем Radio Silence (Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт), ответственный за последние две части КРИКА и слэшер Я ИДУ ИСКАТЬ. Сценарий грядущей картины написал Дэвид Коггшолл (СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН).

Сюжет новой части держится в секрете, однако известно, что Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс ведут переговоры со студией насчет возвращения к своим ролям. Universal отказалась от комментариев.

Напомним, что последний фильм франшизы – МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ – вышел в прокат в 2008 году. Роль Вайс в картине тогда исполнила Мария Белло.

Фото: кадр из фильма МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

