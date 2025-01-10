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«Злая» поставила рекорд по цифровым продажам для кинотеатральных фильмов Universal

Автор: Илья Кувшинов

10 января 2025

Мюзикл смог привлечь $70 млн за первую неделю после онлайн-релиза

Мюзикл ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА ставит рекорды не только в кинотеатральном прокате – лента Джона Чу, дебютировавшая в цифровом формате 31 декабря, продемонстрировала лучший результат по онлайн-продажам для кинопроектов Universal.

За первый день фильм смог заработать более $26 млн в премиальных форматах видео по запросу (PVOD) и цифровой покупки (EST), а за неделю – достиг $70 млн.

Предыдущий рекорд студии принадлежал мультфильму БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО, сумевшему привлечь $44 млн за первую неделю в тех же премиальных форматах.

Стоит отметить, что цифровой релиз не помешал ЗЛОЙ продолжать работать в кино – на данный момент, лента заработала в мировом прокате уже больше $683 млн.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

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