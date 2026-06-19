«Гринч – похититель Рождества» получит продолжение

Режиссером вновь выступит Рон Ховард

Universal Pictures решила вернуть на экраны культового персонажа Доктора Сьюза – студия разрабатывает продолжение семейной комедии ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА с Джимом Керри.

Утверждается, что актер ведет переговоры насчет возвращения к роли угрюмого зеленого монстра. Режиссерское кресло вновь займет Рон Ховард, он же выступит продюсером грядущей картины вместе с партнером по Imagine Entertainment Брайаном Грэйзером.

Сценарий сиквела напишут Алек Берг, Джефф Шеффер и Дэвид Мэндел. Стоит отметить, что тандем, ответственный за КОТА В ШЛЯПЕ и ЕВРОТУР, также занимался доработкой рукописи оригинального ГРИНЧА.

Фильм 2000 года заработал в мировом прокате свыше $345 млн, а также принес премию «Оскар» за лучший грим Рику Бейкеру и Гейл Роуэлл-Райан.

Фото: кадр из фильма ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА