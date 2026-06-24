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Зендея может сыграть в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне

Автор: БК

24 июня 2026

Universal продлила права на серию в прошлом году

Не исключено, что Universal нашла радикальное решение по обновлению франшизы о Джейсоне Борне: Зендея может исполнить главную роль в перезагрузке шпионской серии.

По информации журналиста Джеффа Снайдера, пока это всего лишь слух, который, тем не менее, подтвердили сразу несколько его источников. Отмечается, что актриса обсуждает потенциальную возможность участия в проекте, однако официальные переговоры со студией еще не начинались.

Напомним, что в августе 2025 года Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлэма на неограниченный срок. По данным инсайдеров, сделка обошлась студии в девятизначную сумму.

Фото: кадр из фильма ПРЕТЕНДЕНТЫ

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