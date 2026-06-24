Зендея может сыграть в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне
Автор: БК
24 июня 2026
Universal продлила права на серию в прошлом году
Не исключено, что Universal нашла радикальное решение по обновлению франшизы о Джейсоне Борне: Зендея может исполнить главную роль в перезагрузке шпионской серии.
По информации журналиста Джеффа Снайдера, пока это всего лишь слух, который, тем не менее, подтвердили сразу несколько его источников. Отмечается, что актриса обсуждает потенциальную возможность участия в проекте, однако официальные переговоры со студией еще не начинались.
Напомним, что в августе 2025 года Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлэма на неограниченный срок. По данным инсайдеров, сделка обошлась студии в девятизначную сумму.
Фото: кадр из фильма ПРЕТЕНДЕНТЫ
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