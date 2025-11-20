top banner
Сиквел «Злой» может продемонстрировать лучший старт 2025 года в американском прокате

Автор: Илья Кувшинов

20 ноября 2025

Аналитики прогнозируют ленте от $150 до $180 млн кассовых сборов на первой неделе

Уже 26 ноября в США выходит продолжение мюзикла ЗЛАЯ, и, если верить прогнозам аналитиков, у картины есть все шансы показать лучший старт этого года.

По оценкам экспертов, лента с Синтией Эриво и Арианой Гранде способна собрать в домашнем прокате за первую неделю от $150 до $180 млн. Напомним, что рекордсменами 2025 года по сборам на старте в Северной Америке остаются MINECRAFT В КИНО ($162 млн) и ЛИЛО И СТИЧ ($146 млн). Первая часть мюзикла, в свою очередь, стартовала в прошлом году с результатом в $112,5 млн.

Студийный прогноз выглядит чуть более сдержанным – Universal ожидает от второго фильма $125 млн. Однако у картины есть все шансы выступить в рамках более оптимистичных аналитических ожиданий: ЗЛАЯ – это уже раскрученный, зарекомендовавший себя бренд, а сиквел подается как обязательное для просмотра завершение впечатляющего путешествия Эльфабы и Глинды по стране Оз.

Главным конкурентом за аудиторию в уикенд Дня благодарения станет мультфильм Disney ЗВЕРОПОЛИС 2. Напомним, что в прошлом году сборы кинотеатров за расширенный пятидневный праздничный уикенд достигли феноменальных $415 млн – это рекорд за всю историю наблюдений.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2

