Дональд Трамп вновь предложил обложить 100-процентными пошлинами иностранные фильмы

Президент США впервые объявил об этой инициативе в мае

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что планирует вернуться к своей идее насчет введения стопроцентной пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны.

«Наш кинопроизводственный бизнес был украден другими странами также легко, как конфетка у ребенка. Особенно сильный удар пришелся на Калифорнию и на ее слабого и некомпетентного губернатора. Поэтому для решения этой нескончаемой проблемы я введу стопроцентные пошлины на все фильмы, сделанные за пределами США. Спасибо за ваше внимание», – заявил он.

Напомним, что Трамп впервые заявил об этом в мае, однако деталей его плана с тех пор так и не появилось. Тогда же, в свою очередь, офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подчеркнул, что у президента нет полномочий вводить подобные пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Фото: соцсети Белого дома