Джон Войт предложил Дональду Трампу свой план по спасению Голливуда

В числе инициатив – требование о том, чтобы фильмы вносили вклад в американскую культуру

Актер Джон Войт, в январе назначенный на должность специального посла США в Голливуде, стал соавтором нового плана по спасению американской киноиндустрии. На этой неделе звезда представила его президенту Дональду Трампу, а также нескольким студиям и стримингам, однако детали до сегодняшнего дня оставались неизвестными.

Deadline опубликовал черную версию плана, созданного Войтом и его коллегой-продюсером Стивеном Полом – по словам последнего, текущий вариант был создан исключительно для обсуждения и выпущен изданием без разрешения.

Одной из главных инициатив является предоставление федеральных стимулов для производства фильмов в размере 10-20%, которые будут суммироваться с уже существующими рибейтами в Калифорнии, Джорджии и Нью-Йорке. При этом, если контент мог быть произведен в США, однако студия решает снимать его в другой стране и получает за это льготы, то на продукцию должен быть наложен налог в размере 120% от полученных зарубежных стимулов.

Другим серьезным предложением Войта и Пола стало требование о том, чтобы фильмы вносили вклад в американскую культуру. Так называемый «Культурный тест» уже существует в Великобритании и Канаде и является ключевым шагом для получения налоговых льгот – в частности, это касается того, что зритель видит на экране, и кто вовлечен в производство проекта. Variety отмечает, что в американских штатах, где действуют льготы для кинопроизводителей, правительство не контролирует содержание субсидируемых фильмов, поскольку это является прямым конфликтом с первой поправкой к Конституции США о свободе слова.

Черновой план также включает в себя предложение о восстановлении «Правил финансовой заинтересованности и синдикации» (fin-syn), которые были созданы Федеральной комиссией по связи США (FCC) в 1970 году и отменены в 1993-м. Согласно им, FCC стремилась предотвратить монополизацию телесетей «большой тройки» (ABC, NBC и CBS), запретив им владеть любыми программами, которые они транслировали в прайм-тайм. Отмечается, что документ предусматривает восстановление этого ограничения и его применение к стриминговым сервисам, надеясь решить проблему с тем, что Войт называет «драконовскими условиями лицензирования».

Реакция Трампа на план Джона Войта и Стивена Пола пока неизвестна.

Фото: соцсети Стивена Пола