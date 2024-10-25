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Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» получил новую дату выхода в России

Автор: БК

25 октября 2024

Теперь релиз картины запланирован на 14 ноября

Фильм Али Аббаси УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА все-таки появится в российском прокате. По сообщению пресс-службы проекта, лента о молодости Дональда Трампа должна стартовать на экранах 14 ноября.

Отмечается, что новые даты пресс-показа и премьеры будут объявлены позже.

Напомним, что релиз картины первоначально был запланирован на 31 октября, однако через пару дней после премьерных показов в рамках фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге фильм с Себастьяном Стэном выбыл из прокатного графика.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА

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