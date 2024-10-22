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Релиз байопика «Ученик. Восхождение Трампа» в России отложен

Автор: Илья Кувшинов

22 октября 2024

Выход картины был намечен на 31 октября

Байопик Али Аббаси УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА, который должен был выйти российский прокат 31 октября, временно выбыл из графика релизов.

По сообщению пресс-службы проекта, о новой дате выхода будет заявлено позднее. Ранее запланированные пресс-показы (23 октября) и светская премьера (30 октября) также переносятся.

Российская премьера ленты о молодости Дональда Трампа с Себастьяном Стэном в главной роли состоялась на днях в рамках фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА

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