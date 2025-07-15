Евросоюз временно отложил введение ответных пошлин против США

Потенциальные контрмеры могут ударить по американскому техсектору

В минувший понедельник, 14 июля, министры торговли стран ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа о введении 30-процентных пошлин на товары, импортируемых из Евросоюза.

На данный момент, они приняли решение воздержаться от ответных контрмер – в частности, от налога на доходы от цифровой рекламы, который ударит по всем американским технологическим гигантам, включая стриминговые сервисы.

Ожидается, что новый план Трампа вступит в силу 1 августа, и до тех пор Евросоюз планирует продолжать переговоры с американской стороной в надежде достигнуть соглашения.

Напомним, что в мае президент США также поручил Министерству торговли ввести стопроцентную пошлину на фильмы, произведенные за пределами страны, однако пока никаких официальных действий предпринято не было.

Фото: соцсети Белого дома