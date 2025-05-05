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Дональд Трамп предложил обложить 100-процентными пошлинами иностранные фильмы

Автор: Илья Кувшинов

5 мая 2025

Об этом президент США написал в своих соцсетях

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Министерству торговли и торговому представителю ввести стопроцентную пошлину фильмы, произведенные за пределами страны.

«Киноиндустрия в Америке умирает. Другие страны предлагают всевозможные льготы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии за пределы США. Это скоординированные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. А еще, помимо всего прочего, вопрос месседжа и пропаганды», – подчеркнул он.

Как отмечает Deadline, индустрия пока не очень понимает, что именно имеет ввиду Трамп. Одна из версий – любые пошлины будут напрямую зависеть от суммы финансовых льгот на производство, которые получают фильмы (и, возможно, сериалы) в других странах: в частности, в Канаде, Великобритании, Австралии, Венгрии, Германии, Мексике и других.

Издание также обратилось в офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – его представители заявили, что у президента нет полномочий вводить подобные пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Фото: соцсети президента США

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