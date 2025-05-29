Paramount предложила Дональду Трампу $15 млн для продолжения слияния со Skydance

Президент США ранее подал иск против телеканала CBS

Президент США Дональд Трамп и Paramount еще не договорились об урегулировании иска бизнесмена к телешоу «60 минут», однако медиахолдинг под управлением Шари Редстоун предложил внушительную сумму, чтобы покончить с препятствием на пути к слиянию со Skydance.

Напомним, что в прошлом году Трамп подал иск против телеканала CBS, обвинив его во вранье и попытке склонить чашу весов в пользу Демократической партии накануне президентских выборов из-за демонстрации отредактированного интервью с Камалой Харрис.

По информации The Wall Street Journal, Paramount готова заплатить Трампу в районе $15 млн, чтобы прекратить все судебные разбирательства, однако команда президента требует $25 млн и публичные извинения от CBS News.

Официально иск не влияет на слияние Paramount Global и Skydance, однако сделка все еще требует одобрения от Федеральной комиссии по связи США (FCC) – ее согласие необходимо для передачи лицензий на вещание 28 местных телестанций, принадлежащих и управляемых Paramount. В свою очередь, новый председатель FCC Брендан Карр, поставленный на должность самим Трампом, ранее подверг тщательной проверке CBS, а в апреле комиссия продлила срок одобрения еще на 90 дней.