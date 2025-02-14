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Слияние Paramount Global и Skydance постепенно близится к завершению

Автор: Илья Кувшинов

14 февраля 2025

Самым большим препятствием остается получение одобрения Федеральной комиссии по связи США

Одна из главных сделок прошлого года продолжает проходить проверку регулирующих органов – по сообщению TheWrap, слияние Paramount Global и Skydance уже получило зеленый свет от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что в начале недели сделка также была одобрена со стороны Евросоюза – причем, Европейская комиссия отметила, что слияние не окажет влияние на состояние конкуренции на рынке.

Самым большим препятствием для Paramount и Skydance остается получение одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC) – ее согласие необходимо для передачи лицензий на вещание 28 местных телестанций, принадлежащих и управляемых Paramount.

Подчеркивается, что новый председатель FCC Брендан Карр недавно подверг тщательной проверке принадлежащий Paramount телеканал CBS после иска на $10 млрд за «несправедливое освещение событий», поданного президентом США Дональдом Трампом в конце октября 2024 года.

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