Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июля

«Человек-бензопила», «Притворись ее мужем», а также новые дорамы и бразильские сериалы

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в июле – культовый аниме-сериал «Человек-бензопила». Проект рассказывает про подростка, который получает способность превращать свои конечности в бензопилы и вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, хоррор ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ, аниме «Гачиакута», дорама «Район Сочхо» и многое другое.

Уже на сервисе:

ТОРНАДО (боевик, реж. Джон Маклин)

Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.

АЯ И ВЕДЬМА (аниме, реж. Горо Миядзаки)

Десятилетняя Ая жила в приюте, пока однажды ее не забрала к себе домой настоящая ведьма по имени Белла Яга. Вместо того чтобы тоже научить девочку магии, Белла превращает ее в свою служанку. Но храбрую Аю не устраивает такая судьба. Объединившись с говорящим котом Томасом, она самостоятельно постигает искусство заклинаний.

САМОЗВАНЦЫ (драма, реж. Мария Рейзен)

Москва 1993 года. Группа героев расследует обстоятельства смерти известного режиссера.

ГАДКАЯ СЕСТРА (хоррор, реж. Эмили Блихфельдт)

Сводная сестра Золушки Эльвира идет на отчаянные меры, чтобы улучшить внешность и завоевать сердце принца.

ПОЛЕ ЧУДЕС (семейная комедия, реж. Анна Сичинская)

Дружная компания детей из года в год проводит лето в дачном поселке. У ребят есть собственный скрытый от посторонних глаз штаб на кукурузном поле и легенда, которая гласит, что недалеко от поселка спрятан клад с сокровищами княгини, бежавшей от Наполеона. Когда в поселок вместе с мамой приезжает новая девочка Катя, она становится яблоком раздора для лучших подружек Сони и Дашки. Но не только дружбе предстоит пройти испытание на прочность. Некий бизнесмен собирается выкупить поле с шалашом и организовать на его месте строительный рынок. Дети решают ни за что не допустить этого и после неудавшихся переговоров переходят к активным действиям.

ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (хоррор, реж. Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу)

Потерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью приемной матери скрывается нечто зловещее.

«Международная старшая школа Чхондам», 2-й сезон (триллер, реж. Мин Джи-ен, Лим Дэ-ун, Пак Хен-вон)

Ким Хе-ин оказывается единственной свидетельницей убийства старшеклассницы. В обмен на молчание ей предлагают место в престижнейшей частной школе Чхондам. Хотя девушку мучают угрызения совести, она решает воспользоваться этим странным шансом судьбы. В школе, где учатся дети из богатых и влиятельных семей, талантливой, но бедной ученице придется непросто. Кроме того, одноклассницей Ким Хе-ин оказывается популярная Пэк Чже-на, которая становится главной обвиняемой в деле об убийстве.

«Ложь» (криминальная драма, реж. Эрсой Гюлер, Омер Каган Гюлер, Хакан Инан)

Мелике, которая провела 20 лет в тюрьме ради своей дочери, после освобождения оказывается в центре большой лжи. Все несправедливости и зло, причиненные ей, начинают раскрываться перед ней.

С 4 июля:

«Ночью и днем вместе с тобой» (драма, реж. Родолфо Антунес, Хорхе Ниско)

«Бригада 24» — подразделение, в котором служат полицейские, нарушившие закон, здесь они отбывают наказание и остаются на неопределенный срок. Отбывшие наказание, вновь возвращаются в действующую армию, но есть и те, которые по разным причинам остаются в изгнании, пока не наступит долгожданная пенсия. «Бригада 24» также стала местом ссылки Викторио Вилья и Паула Пико, два офицера с безупречным послужным списком, осужденных по ошибке и отправленных в бессрочное изгнание, без права на защиту. Они объединят усилия для создания команды, которая будет стремиться стать настоящим элитным подразделением.

С 6 июля:

«Гачиакута» (аниме, реж. Фумихико Суганума)

Мальчик по имени Рудо обитает в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, живущих роскошной жизнью и сбрасывающих весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как «Уборщики», которая сражается с огромными мусорными тварями Бездны.

С 16 июля:

«Путешествие на солнце и обратно» (криминальная драма, реж. Роман Михайлов)

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1980-е. 9-летний Руслан — сын карточного шулера и афериста. Однажды отец отвозит семью на праздник — свадьбу сына своего знакомого, криминального авторитета. Руслан с первого взгляда влюбляется в невесту и обещает ее найти, как бы ни сложилась жизнь.

С 31 июля:

«Человек-бензопила» (аниме, реж. Рю Накаяма, Масато Накадзоно, Тацуя Есихара)

Подросток Дэндзи хотел жить обычной жизнью, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование. Однажды коварные бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли в жертву, но Почита, его демонический питомец с бензопилой, не дал парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина — теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.

Скоро:

ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (комедия, реж, Дмитрий Власкин)

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго спланированной жизни нет места хаосу, и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми, потому что считают, что «человек, имеющий семью, имеет честь». Девушка не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай, их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт.

«Район Сочхо» (дорама, реж. Пак Сын-у)

Опытный юрист, равнодушный к судьбам клиентов, сталкивается с коллегой-идеалисткой, мечтающей помогать людям.

«Все дозволено» (драма, реж. Паулу Силвестрини)

Новая интерпретация одного из самых известных и признанных драматических сериалов бразильского телевидения: история жадной, эгоистичной охотницы за богатством, которую преследует собственная мать, чтобы свести счеты.

«Дочери Гюнеш» (драма, реж. Садуллах Селен)

Учительница литературы Гюнеш в свои 35 лет уже потеряла надежду встретить свою любовь. Однажды она познакомилась с очаровательным бизнесменом, который приложил немало усилий, чтобы добиться ее руки и сердца. Но после свадьбы он начал проявлять свою темную сторону, которую тщательно скрывал долгие годы.

Фото: постер сериала «Человек-бензопила»