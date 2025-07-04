Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль
Автор: Илья Кувшинов
4 июля 2025
В российский прокат ленту “La Grazia” выпустит компания A-One
Организаторы Венецианского кинофестиваля представили фильм открытия смотра этого года – им станет новая работа Паоло Соррентино LA GRAZIA.
Сюжет проекта держится в секрете – известно лишь, что это история любви, которая разворачивается в Италии. Главные роли в картине исполнили Тони Сервилло (ВЕЛИКАЯ КРАСОТА) и Анна Ферцетти (28 ДНЕЙ).
Отмечается, что лента также будет участвовать в основном конкурсе фестиваля. В российский прокат LA GRAZIA выпустит компания A-One.
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Президентом жюри основного конкурса станет режиссер Александр Пэйн.
Фото: кадр из фильма LA GRAZIA
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