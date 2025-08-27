top banner

82-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу

Автор: БК

27 августа 2025

На церемонии открытия также состоится вручение почетного «Золотого льва» Вернеру Херцогу

Сегодня, 27 августа, в Венеции открывается 82-й международный кинофестиваль.

Фильмом открытия этого года станет новая работа Паоло Соррентино LA GRAZIA. Главные роли в истории любви на фоне живописных пейзажей Италии исполнили Тони Сервилло (ВЕЛИКАЯ КРАСОТА) и Анна Ферцетти (28 ДНЕЙ). Мировая премьера картины состоится в большом зале Дворца кино на острове Лидо. В российский прокат LA GRAZIA выпустит компания A-One.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Оливье Ассайаса, Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Джима Джармуша, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука и многие другие фильмы. Председателем жюри в этом году выступает режиссер Александр Пэйн.

В ближайшие девять дней красная дорожка дворца окажется самым звездным местом на планете. Так, например, триллер ПОСЛЕ ОХОТЫ представят Джулия Робертс (для которой это будет первый Венецианский фестиваль в ее карьере), Эндрю Гарфилд и Айо Эдебири. Netflix привезет Джорджа Клуни и Адама Сэндлера, сыгравших главные роли в ДЖЕЕ КЕЛЛИ, а также звезд ФРАНКЕНШТЕЙНА Гильермо дель Торо – Оскара Айзека и Джейкоба Элорди. Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представят КРУШАЩУЮ МАШИНУ от A24, а Эмма Стоун – БУГОНИЮ.

Вне конкурса будет представлена документальная лента Александра Сокурова ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА. В ее основе лежат дневники постановщика, которые тот вел между 1961 и 1995 годами. По словам Сокурова, это «передача лирическими и драматическими средствами впечатления, ощущения от времени», в котором он жил. Мировая премьера картины продолжительностью в 5 часов 21 минуту (включая 15-минутный антракт) состоится 28 августа в зале The PalaBiennale в 13:30 по местному времени.

На церемонии открытия также состоится вручение почетного «Золотого льва» Вернеру Херцогу. Ожидается, что статуэтку режиссеру и актеру вручит его коллега по цеху – Фрэнсис Форд Коппола. Постановщик окажется в Венеции не случайно – во внеконкурсной программе будет показан документальный фильм MEGADOC, рассказывающий о съемках фантастики МЕГАЛОПОЛИС.

Еще одной обладательницей награды за вклад в киноискусство окажется актриса Ким Новак. 92-летняя звезда ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ Альфреда Хичкока не только посетит смотр, но и представит документальную ленту KIM NOVAK'S VERTIGO – портрет актрисы, оставившей Голливуд, чтобы жить на своих собственных условиях.

Фото: соцсети фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
В Москве прошел «Слет аниматоров»
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 августа
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Подробнее

Новости по теме

Юбилейный фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок
Подробнее
Хакеры взломали базу данных Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» огласил шорт-лист конкурса суперкороткого метра
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил жюри
Подробнее