82-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу

Сегодня, 27 августа, в Венеции открывается 82-й международный кинофестиваль.

Фильмом открытия этого года станет новая работа Паоло Соррентино LA GRAZIA. Главные роли в истории любви на фоне живописных пейзажей Италии исполнили Тони Сервилло (ВЕЛИКАЯ КРАСОТА) и Анна Ферцетти (28 ДНЕЙ). Мировая премьера картины состоится в большом зале Дворца кино на острове Лидо. В российский прокат LA GRAZIA выпустит компания A-One.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Оливье Ассайаса, Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Джима Джармуша, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука и многие другие фильмы. Председателем жюри в этом году выступает режиссер Александр Пэйн.

В ближайшие девять дней красная дорожка дворца окажется самым звездным местом на планете. Так, например, триллер ПОСЛЕ ОХОТЫ представят Джулия Робертс (для которой это будет первый Венецианский фестиваль в ее карьере), Эндрю Гарфилд и Айо Эдебири. Netflix привезет Джорджа Клуни и Адама Сэндлера, сыгравших главные роли в ДЖЕЕ КЕЛЛИ, а также звезд ФРАНКЕНШТЕЙНА Гильермо дель Торо – Оскара Айзека и Джейкоба Элорди. Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представят КРУШАЩУЮ МАШИНУ от A24, а Эмма Стоун – БУГОНИЮ.

Вне конкурса будет представлена документальная лента Александра Сокурова ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА. В ее основе лежат дневники постановщика, которые тот вел между 1961 и 1995 годами. По словам Сокурова, это «передача лирическими и драматическими средствами впечатления, ощущения от времени», в котором он жил. Мировая премьера картины продолжительностью в 5 часов 21 минуту (включая 15-минутный антракт) состоится 28 августа в зале The PalaBiennale в 13:30 по местному времени.

На церемонии открытия также состоится вручение почетного «Золотого льва» Вернеру Херцогу. Ожидается, что статуэтку режиссеру и актеру вручит его коллега по цеху – Фрэнсис Форд Коппола. Постановщик окажется в Венеции не случайно – во внеконкурсной программе будет показан документальный фильм MEGADOC, рассказывающий о съемках фантастики МЕГАЛОПОЛИС.

Еще одной обладательницей награды за вклад в киноискусство окажется актриса Ким Новак. 92-летняя звезда ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ Альфреда Хичкока не только посетит смотр, но и представит документальную ленту KIM NOVAK'S VERTIGO – портрет актрисы, оставившей Голливуд, чтобы жить на своих собственных условиях.

Фото: соцсети фестиваля