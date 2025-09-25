Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане

Продюсерами ленты выступили Артем Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули

Драма Натальи Уваровой МАЛИКА не осталась без награды на Международном кинофестивале в Пусане (BIFF) – лента, которая отобрана для участия в секции дебютов и авторских проектов Vision, была удостоена премии NETPAC.

Действие первого полнометражного проекта кинокомпании Lazy Sunday разворачивается в Казахстане. В центре повествования – 12-летняя девочка Малика, которой, согласно обычаям, нужно покинуть родной дом и переехать к отцу, когда ее мать вновь решает выйти замуж. Продюсерами ленты выступили Артем Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули.

Напомним, что премия NETPAC вручается на выборочных международных кинофестивалях – в ее задачи входит популяризация азиатского кино за счет привлечения интереса к исключительным фильмам и открытию новых талантов.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА