top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане

Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане

Автор: БК

25 сентября 2025

Продюсерами ленты выступили Артем Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули

Драма Натальи Уваровой МАЛИКА не осталась без награды на Международном кинофестивале в Пусане (BIFF) – лента, которая отобрана для участия в секции дебютов и авторских проектов Vision, была удостоена премии NETPAC.

Действие первого полнометражного проекта кинокомпании Lazy Sunday разворачивается в Казахстане. В центре повествования – 12-летняя девочка Малика, которой, согласно обычаям, нужно покинуть родной дом и переехать к отцу, когда ее мать вновь решает выйти замуж. Продюсерами ленты выступили Артем Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули.

Напомним, что премия NETPAC вручается на выборочных международных кинофестивалях – в ее задачи входит популяризация азиатского кино за счет привлечения интереса к исключительным фильмам и открытию новых талантов.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Фонд кино проведет защиту анимационных проектов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» обошел «Долгую прогулку»
Подробнее
«(Не)искусственный интеллект» станет фильмом открытия фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 сентября 2025 года
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» представил жюри
Подробнее
Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Лето в деревне: итоги российского онлайн-проката в августе 2025 года
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония закрытия
Подробнее
Касса России: «Дракула» вырвался на первое место
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее