Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае

В Китае завершился XII Международный кинофестиваль Silk Road International Film Festival (SRIFF), который ежегодно проходит в китайском Фучжоу.

Обладателем награды в категории «Лучший анимационный фильм» стал мультфильм МАРАКУДА Виктора Глухушина. Отмечается, что лента кинокомпании СТВ и студии «Сказка» стала единственным анимационным проектом из России, отобранным в конкурс смотра.

Картина рассказывает о сыне вождя племени, который должен начать самостоятельную жизнь и стать настоящим воином, однако он совершенно не умеет охотиться. В данный момент компании уже работают над продолжением, получившим название МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК.

В этом году на конкурс SRIFF было подано 2856 работ из 125 стран. Приз за лучший фильм получила драма ПОКА ТЕЧЕТ ВОДА Чжо Бяня.

Фото: кадр из фильма МАРАКУДА