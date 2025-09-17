top banner

В Перми завершился фестиваль «Лампа»

Автор: БК

17 сентября 2025

Гран-при смотра досталось иранскому фильму «Прощай Париж»

14 сентября в Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Международного кинофестиваля «Лампа».

Гран-при смотра досталось иранскому режиссеру Мохаммед Эбрахим Шахбази за игровой короткометражный фильм «Прощай Париж».

Во внеконкурсной программе призы распределились следующим образом: награда за лучший сценарий досталась Марии Масловой (МУЖУ ПРИВЕТ), за лучшую режиссерскую работу – Ивану Соснину (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ), а за лучший импакт-сериал – Карине Чувиковой («Между нами химия»).

Полный список победителей доступен на официальном сайте «Лампы» – всего призы получил 31 фильм в 10 номинациях.

В этом году «Лампу» посетило свыше 3,5 тыс человек. Еще более 100 тыс зрителей посмотрели онлайн трансляции с главных событий фестиваля в VK Видео.

Фото: пресс-служба фестиваля

